In 't Hof keert na vijf jaar terug bij schaatsploeg Jumbo-Visma

Orie nam in 2019 afscheid van In 't Hof met de mededeling dat hij haar niet aan de praat kreeg, maar zei toen al een samenwerking in de toekomst niet uit te sluiten. "Het is mooi om te zien dat Sanne zich de laatste jaren enorm heeft ontwikkeld. Tijdens onze gesprekken zag ik een ongelofelijke drive en toewijding bij haar."

Die gesprekken lieten ook bij In 't Hof een goed gevoel achter. "Het klikte direct weer en ik kom nu ook heel anders de ploeg binnen dan toen ik vijf jaar geleden vertrok. Ik heb de Spelen al gereden en heel veel geleerd over mezelf. Toen kwam ik om te leren en nu om te winnen."

"Ze heeft al een aantal keer op een nationaal podium gestaan en ik ben ervan overtuigd dat ze de potentie heeft om ook op mondiaal niveau naar de top toe te groeien. We gaan er alles aan doen om dat te realiseren", laat de coach weten.

Tweede keer naar Spelen?

In 't Hof hoopt zich bij Jumbo-Visma voor een tweede keer te plaatsen voor de Olympische Spelen. "Bij de eerste in China kon niemand bij zijn. Nu in Italië hoop ik dat van wel." De komende twee seizoenen staan dan ook in teken van de olympische 5.000 meter met goud als doel.

Hoe de rest van de ploeg eruit komt te zien dit seizoen, is nog de vraag. Met Jutta Leerdam en Kai Verbij is nog geen overeenkomst getekend voor komend seizoen.