FBI doet onderzoek op schip Baltimore dat brug deed instorten

De FBI doet onderzoek op het containerschip dat eind maart een pijler van de Francis Scott Key Bridge in Baltimore ramde. De Amerikaanse federale politiedienst zegt in een verklaring dat er momenteel rechercheurs aan boord zijn. Een betrokkene zegt tegen persbureau AP dat zij onderzoeken of het schip en de bemanning wel aan de wettelijke voorschriften voldeden.

De Dali vertrok op 26 maart kort na middernacht uit de haven van Baltimore. Al snel viel alles op het schip uit, waardoor het 289 meter lange gevaarte onbestuurbaar werd. De bemanning en de twee loodsen van de Amerikaanse haven probeerden het schip nog onder controle te krijgen, maar konden niet voorkomen dat de Dali tegen een betonnen pijler van de brug aan voer.

Meteen na de aanvaring stortte de brug in. Zes wegwerkers, die op de brug bezig waren met het vullen van gaten in het wegdek, kwamen daarbij om het leven. Duikers hebben tot nu toe drie lichamen kunnen bergen.

Machinekamer

De Amerikaanse inspectiedienst NTSB, die ook onderzoek doet naar het incident, kondigde vorige week aan dat inspecteurs zich richten op de elektrische aandrijving van het schip. De NTSB wil weten waarom alles op het schip plotseling uitviel. "Informatie uit de machinekamer zal ons enorm helpen", aldus de voorzitter van de inspectiedienst.

Ook burgemeester Brandon Scott van Baltimore laat de ramp onderzoeken. Hij heeft twee advocatenkantoren in de arm genomen in de hoop dat de gemeente de financiële schade op de verantwoordelijken kan verhalen. Hij noemt onder meer de eigenaar, de manager en de bouwer van het schip.

De Dali is eigendom van een Singaporees bedrijf. De eigenaar is een juridische procedure gestart om de aansprakelijkheid van het bedrijf te beperken, om zo minder compensatie aan betrokkenen te hoeven betalen.