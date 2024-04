Foss wint eerste rit Ronde van de Alpen, Poels beste Nederlander

Tobias Foss van Ineos heeft de eerste etappe in de Ronde van de Alpen gewonnen. De Noor was na ruim 133 kilometer in een machtssprint te sterk voor Chris Harper, Esteban Chaves en Ben O'Connor.

De eerste rit voerde het peloton van Neumarkt naar Cortina, met onderweg drie kleine hellingen.

In de afdaling van het laatste colletje, op 13 kilometer van de meet, gaf Romain Bardet gas en hij kreeg tien man met zich mee. Geraint Thomas en Wout Poels waren twee van de grote namen in die groep. De elf wisten een half minuutje vooruit te blijven.