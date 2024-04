Hoe een decennia-oud discusrecord werd verbroken op een verdord grasveldje

Het heeft 38 jaar geduurd, maar het oudste wereldrecord in de atletiek bij de mannen is verbroken. De 21-jarige Mykolas Alekna uit Litouwen, zoon van icoon Virgilijus, kwam maandag op een grasveld in Ramona in Oklahoma tot een afstand van 74,35 meter.

Dat is 27 centimeter verder dan het oude record, sinds 1986 op naam van Jürgen Schult.

"Het is mooi om te zien dat zo'n oud record eindelijk is verbroken", reageert Rutger Smith. De 42-jarige voormalig discuswerper is één van de succesvolste Nederlandse atleten en is nu topsportcoördinator bij de Belgische atletiekbond.