Anouar T., neef van Ridouan, ook veroordeeld voor drugshandel

Anouar T., een neef van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot acht maanden cel vanwege drugshandel. Voor de rechtbank in Zwolle staat vast dat de 30-jarige T. handelde in cocaïne. De straf is aanzienlijk lager dan het Openbaar Ministerie in gedachten had, want tegen de man was zes jaar cel geëist.

T. kreeg vorige maand in Amsterdam nog 26 jaar cel opgelegd voor zijn rol bij de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019. Hij was volgens de rechter de leider van de groep die de moord op de advocaat heeft voorbereid.

De rechtbank in Zwolle heeft die uitspraak meegenomen bij het bepalen van de straf voor de cocaïnehandel. De redenering is dat als de zaak-Wiersum en de drugszaak tegelijk zouden zijn behandeld, T. tot maximaal 26 jaar en acht maanden cel zou zijn veroordeeld. Dat is nu ook de straf die hij opgeteld in beide zaken heeft gekregen.

Partij cocaïne

De drugszaak draaide om de import van een partij van 22 kilo cocaïne die eind 2021 in beslag werd genomen in de haven van Antwerpen. De drugs waren afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. De rechtbank acht niet bewezen dat T. daarbij betrokken was. Wel wordt hij veroordeeld voor het verhandelen van elf blokken cocaïne.

T. liet zich in deze zaak niet bijstaan door een advocaat en deed zijn eigen verdediging. Hij had voor zichzelf om volledige vrijspraak gevraagd.