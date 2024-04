OM eist 8 jaar cel tegen verdachte van ongeval met vier doden in Oud Gastel

Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar celstraf geëist tegen een 28-jarige man uit Roosendaal voor roekeloos rijden. Hij was betrokken bij een ongeluk in 2022 in Oud Gastel waarbij vier mensen om het leven kwamen. De officier van justitie wil daarnaast dat de man een rijverbod van vijf jaar krijgt.

Omar E. reed op 2 september 2022 met hoge snelheid over een voorrangsweg met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Volgens de computer aan boord van zijn auto reed hij vlak voor de botsing 155 kilometer per uur. Hij raakte een auto met daarin vijf leden van twee gezinnen uit Bosschenhoofd die onderweg waren naar een restaurant. Twee moeders en twee kinderen kwamen om.

Volgens het OM valt de andere bestuurder niets te verwijten, ondanks dat E. op een voorrangsweg reed. "Er was geen ongeval geweest als verdachte wel de regels had nageleefd. Het recht op voorrang kun je niet afdwingen", zo citeert Omroep Brabant de officier.

E. reed in een gehuurde Mercedes toen het ongeluk gebeurde. Hij was niet onder invloed van drugs of alcohol.

Eerdere verkeersdelicten

E. was al vaker gepakt voor hardrijden, door rood rijden en voor het verlaten van de plek van een ongeluk. Volgens het OM werkt dat strafverzwarend en daarom eist justitie de hoogste straf voor roekeloos rijden. De man werd vorig jaar ook gearresteerd bij een inval in een drugspand.

Over twee weken doet de rechter uitspraak.