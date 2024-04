Pastoor vertrekt na het seizoen als trainer van Almere City

Alex Pastoor stopt na dit seizoen als trainer van Almere City. Onder Pastoor kende de club de grootste successen uit zijn bestaan.

Pastoor (57) stapte in het seizoen 2021/2022 in bij Almere City, dat toen onderaan de ranglijst stond in de eerste divisie. Een seizoen later promoveerde Almere via de play-offs naar de eredivisie.

Op dat niveau houdt de club zich in zijn debuutseizoen uitstekend staande. Almere City staat met nog vier speelrondes te gaan op een knappe twaalfde plek.

'Betere prestatiecultuur'

Pastoor, eerder actief bij onder meer Excelsior, NEC, AZ en Sparta, is volgens De Telegraaf op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wie zijn opvolger wordt in Almere is nog niet bekend.

Op de website van Almere City blikte Pastoor kort terug op de afgelopen jaren. "Het was een geweldige tijd, waarbij het mijn opdracht was om de prestatiecultuur verder te ontwikkelen. Dat is mijns inziens goed gelukt, vooral door de optimale samenwerking met de leiding van de club, de staf en de spelers."