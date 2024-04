Vijf opgevangen dikkopschildpadden Blijdorp dood, water door fout te warm

Vijf dikkopschildpadden die afgelopen winter in Nederland zijn aangespoeld en werden opgevangen in Diergaarde Blijdorp, zijn vrijdag doodgegaan. Door een technisch probleem was het water waarin de schildpadden zaten te warm geworden. Dat werd de dieren fataal.

"Een klap voor iedereen die zich de laatste maanden heeft ingezet voor het herstel van de aangespoelde dieren", aldus Blijdorp in een verklaring. De dierentuin laat aan regionale omroep Rijnmond weten dat de dieren nog leefden toen ze werden ontdekt door een verzorger, maar dat de temperatuur van het water was opgelopen tot 30 à 40 graden en dat de dieren niet meer gered konden worden. De oorzaak was een kapotte sensor in een van de tijdelijke bassins.

"Het is nu vooral belangrijk om te kijken naar hoe we zoiets kunnen voorkomen", zegt een woordvoerder tegen de omroep.

Nog drie in leven

De tropische dikkopschildpad komt niet in Nederland voor. Toch spoelden afgelopen winter zeker acht van de zeedieren aan in Nederland. Ze werden opgevangen in Blijdorp, de enige plek in ons land die zeeschildpadden mag opvangen en uitzetten.

Er verblijven nu nog drie dikkopschildpadden in de opvang. Die zaten vrijdag in andere bassins en bleven dus ongedeerd. Ze zijn nog altijd in afwachting om uitgezet te worden op de plek van herkomst.