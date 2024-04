Van den Herik gaat strijd aan met Paauw, Van der Laan en Nijland om voorzitterschap KNVB

Jorien van den Herik stelt zich beschikbaar als bondsvoorzitter bij de KNVB. De 80-jarige bestuurder gaat de strijd aan met Frank Paauw, Jeanet van der Laan en Hans Nijland. Dat meldt AD.

Van den Herik was tussen 1984 en 2006 betrokken bij Feyenoord, eerst als geldschieter en later als voorzitter. Recenter was hij actief als partijvoorzitter van 50PLUS.

Van den Herik heeft tot 28 april om zijn kandidatuur officieel te stellen. Daarvoor heeft hij minstens tien handtekeningen nodig van afgevaardigden uit de bondsvergadering.

De KNVB zoekt per 1 juni een opvolger van de huidige voorzitter Just Spee. Tijdens de buitengewone bondsvergadering op 27 mei wordt de kandidaat voor het bondsvoorzitterschap officieel in stemming gebracht.