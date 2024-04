Politie experimenteert bij voormalige vliegbasis in Twente met inzet drones

De politie gaat binnenkort rondom de voormalige vliegbasis in Twente automatische drones testen die zelfstandig kunnen vliegen. Het gaat om een proef waarbij een drone voor het eerst buiten het zicht van de piloot mag vliegen.

In Nederland mogen drones in principe alleen vliegen als ze vanaf de grond zichtbaar zijn voor de piloot. Om een drone buiten het zicht te laten vliegen - Beyond Visual Line of Sight zoals dat heet - is een ontheffing nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Nu de ILT die ontheffing aan de politie heeft verleend, mag de politie in een gebied van 6 vierkante kilometer bij de voormalige vliegbasis testvluchten uitvoeren. Het toestel vliegt de route zelfstandig en keert na afloop weer terug naar zijn docking station.

Hoewel de drone zelfstandig vliegt, kijkt er altijd iemand op afstand mee die kan ingrijpen als er iets misgaat. Daarnaast benadrukt de politie dat beelden die de drone maakt, voldoen aan de wettelijke privacyeisen.

Sneller hulp bieden

Volgens Henk Fokkens, programmanager innovatie bij de politie, gaat het om een unieke pilot. "We zijn de eerste politiemacht binnen Europa die een ontheffing heeft gekregen", zegt hij tegen RTV Oost. "We doen dit experiment uiteindelijk voor de politie in heel Nederland."

Het doel van de pilot is dat de politie met behulp van drones sneller een actueel beeld krijgt van incidenten, zodat sneller en effectiever hulp geboden kan worden. Een drone kan bijvoorbeeld zelfstandig naar een incident vliegen en beelden doorzetten, waarmee de politie op afstand inschat hoeveel hulpverlening er nodig is. Een drone kan ook ingezet worden bij het opsporen van verdachten of vermiste personen.

Volgens projectleider Remco Aagtjes is gekozen voor de voormalige vliegbasis omdat het er rustig is. Het testen van drones in de buurt van drukke luchthavens als Schiphol brengt meer risico's met zich mee. In de buurt van Twente Airport kan het volgens Aagtjes wel. "Er lopen vooral koeien, schapen en het is een bosgebied. Dat maakt dat de risico's op de grond nog zo laag mogelijk zijn."

Pilot uitbreiden

Met de kennis en ervaring die nu tijdens de proef wordt opgedaan, wil de politie later ook oefenen boven bebouwd gebied. Dat is nu nog niet mogelijk.

Daarnaast mag de drone binnenkort ook worden getest bij daadwerkelijke hulpverlening. "De bedoeling is dat de drone op den duur gaat verhuizen naar Nijverdal, zodat we vanaf daar een gebied van ruim 20 kilometer rondom Nijverdal kunnen gaan bedienen qua hulpverlening", zegt Aagtjes. Wanneer deze fase start, is nog onbekend.