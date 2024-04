'Tesla schrapt ruim 10 procent van de banen na tegenvallende verkoop'

Tesla neemt wereldwijd afscheid van meer dan 10 procent van alle arbeidskrachten, meldt persbureau Reuters op basis van een mail van topman Elon Musk aan het personeel. Bij het bedrijf werken wereldwijd ruim 140.000 mensen.

De autofabrikant maakt een moeilijke tijd door. De laatste cijfers laten zien dat de vraag naar Tesla's is teruggelopen. Met name de verkoop van het laatste model, de Cybertruck, valt tegen. Daarnaast is de concurrentie van elektrische auto's uit China groot.

Het bedrijf geeft vooralsnog geen antwoord op vragen over de ontslagen. Ook topman Musk geeft nog geen reactie via X, waar hij ook de baas van is.