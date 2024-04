Einde van de dieseltrein iets dichterbij: twee spoorlijnen krijgen bovenleiding

De laatste jaren is begonnen met de elektrificatie van deze rustigere lijnen, zoals in 2017 nog bij Kampen en tussen Zwolle en Wierden. Komende jaren elektrificeert spoorbeheerder ProRail ook de Maaslijn tussen Nijmegen en Roermond.

Wanneer de projecten over een paar jaar zijn afgerond, ligt er nog zo'n 400 kilometer spoor waar reizigers met dieseltreinen worden vervoerd. Die trajecten liggen vooral in de provincies Groningen en Friesland en in de Achterhoek. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er nog geen plannen om deze lijnen ook te elektrificeren. Wel zijn er al langere tijd tests met treinen die niet op diesel rijden, maar op waterstof of batterijen.