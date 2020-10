NOS'er Carmen Verheul op NPO Radio 2 gekozen tot beste nieuwslezer

Carmen Verheul heeft de RadioFreak Award gewonnen voor Beste Nieuwslezer. De nieuwslezer van de NOS kreeg de meeste stemmen van het publiek. Ronald Remmelzwaan van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) en Henk Blok van Radio 538 waren ook genomineerd.

Verheul is de vaste nieuwslezer in de ochtend op NPO Radio 2. Op die zender werd ze vanochtend dan ook verrast met de prijs. In de uitzending van de ochtendshow Jan-Willem Start Op, gepresenteerd door Jan-Willem Roodbeen en sidekick Jeroen Kijk in de Vegte, kreeg ze te horen dat ze de winnaar was.

"Dit betekent echt heel veel voor me", was haar eerste reactie. "Als je als 13-jarig meisje de straat op gaat met je bandrecorder om straatinterviews te doen en je droomt van de radio, dan zit de liefde voor radio heel erg diep."