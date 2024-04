Tientallen vluchten geannuleerd op Schiphol vanwege zware windstoten

Weervrouw Willemijn Hoebert:

"Het is een paar uur heel onstuimig. Het waait, er staat een vrij krachtige westenwind boven land, aan zee hard tot soms stormachtig. De komende uren trekken er vanuit het westen buien over en daarbij komen zware windstoten voor. Bij de buien is ook kans op onweer en hagel.

Vanavond neemt landinwaarts de kans op zware windstoten af, maar de westelijke kustprovincies houden tot halverwege de nacht naar dinsdag kans op soms zware windstoten. De temperatuur ligt ook op heel andere waarden dan afgelopen weekend, het wordt vandaag maximaal 12 graden en in de buien is het zelfs nog maar een graad of 4.

Ook vannacht zijn er nog buienkansen, soms met onweer en hagel en langs de westkust soms zware windstoten. Morgen ook nog een buiig begin van de dag, en van tijd tot tijd waait het flink door. In het noorden wordt het 's middags droger, in het zuiden heb je tot in de avonduren kans op een enkele bui."