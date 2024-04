Rolstoelbasketballers plaatsen zich voor Paralympische Spelen na zege op Colombia

Even en Mendel op den Orth waren ieder goed voor 21 punten. Mattijs Bellers maakte 10 punten en Robin Poggenwisch tekende voor 14 assists en 10 rebounds.

"Er valt een last van onze schouders", reageerde Van Rootselaar meteen na afloop. "We hebben altijd gezegd: 15 april moet het gebeuren. De eerste drie duels in Antibes dienden om een toptegenstander te vermijden. Dat is gelukt. We hebben vier duels geweldig verdedigd en houden Colombia vandaag op 39 punten. De kans dat je dan wint, is groot. Dat bleek."

Naast de mannen zijn ook de Nederlandse vrouwen komende zomer actief in Parijs. Zij zijn regerend paralympisch, wereld- en Europees kampioen.