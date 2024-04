Oproep Timmermans: demonstreer niet op 4 mei

GroenLinks-PvdA-leider Timmermans roept op om niet te demonstreren op 4 mei. Dat doet hij in Vrij Nederland in een manifest tegen antisemitisme. "Laten we waakzaam en strijdbaar blijven. Het is nodig. Het zal altijd nodig blijven. Antisemitisme kan niet worden getolereerd en moeten we veel structureler en concreter bestrijden, willen we de woekering ervan stoppen."

In het manifest gaat hij in op het toenemende aantal antisemitische incidenten in ons land sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober vorig jaar. "Waar antisemitisme toeneemt, neemt de haat jegens de ander toe. En waar de haat toeneemt is geen enkele minderheid veilig", aldus Timmermans.

Inclusief burgerschap

Hij pleit in het onderwijs en de maatschappij voor meer aandacht voor inclusief burgerschap. Wat we delen is volgens hem niet voor iedereen meteen duidelijk. Volgens Timmermans is het echter wel belangrijk dat alle Nederlanders op dezelfde manier over een aantal dingen denken.

"Diversiteit is niet bedreigend als het kan groeien op een bodem van consensus over de gedeelde spelregels. Sterker nog, diversiteit kan de gedeelde consensus verrijken, bijsturen, inclusiever maken. Zo kunnen antisemitisme en vreemdelingenhaat worden bestreden."

Joelende demonstranten bij Holocaustmuseum

Vorige maand werd de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam verstoord. Overlevenden van de Holocaust en nabestaanden werden daarbij geconfronteerd met joelende demonstranten, die volgens verschillende getuigen ook antisemitische leuzen gebruikten.

De protestactie was gericht tegen de aanwezigheid van de Israëlische president Herzog. Bij het museum en op het Waterlooplein waren honderden mensen op de been. Dertien mensen werden aangehouden. Verschillende partijen spraken na die verstoringen al hun zorgen uit over de aanstaande dodenherdenkingen op 4 mei. Ze zijn bang dat die mogelijk ook verstoord gaan worden.

Timmermans: "Op 4 mei herdenken we de doden en dat doen we in stilte, bewaar je protesten voor een ander moment. Op 5 mei vieren we de bevrijding en dat doen we met z'n allen, doe mee! Dit alleen al zou een goed begin zijn."