Voorganger en kerkgangers aangevallen in Sydney, man opgepakt

In de Australische stad Sydney is de politie uitgerukt vanwege een melding van een steekpartij in een kerk. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, onder wie de voorganger. Volgens de politie heeft niemand levensbedreigende verwondingen opgelopen. De aanvaller is opgepakt.

De aanval gebeurde tijdens een kerkdienst, zo is te zien op video's op sociale media. Volgens Australische media was de voorganger Mar Mari Emmanuel. Hij is bisschop van de Assyrische kerk, en zeer actief op sociale media. Op Instagram heeft hij ruim 121.000 volgers.

Op filmpjes is te zien dat de bisschop wordt aangevallen. De aanvaller lijkt daarbij meerdere malen op hem in te steken. Het motief voor de aanval is nog onduidelijk.

Afgelopen weekend werden zes mensen gedood bij een steekpartij in een winkelcentrum in Sydney. Voor zover bekend is er geen link met het incident van vandaag.