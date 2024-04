NS zet treinen zaterdag paar minuten stil uit protest tegen geweld

Uit protest tegen het geweld waar medewerkers mee te maken krijgen zet NS zaterdagavond om 22.30 uur alle treinen drie minuten stil. Het besluit volgt op een ernstig incident afgelopen weekend, waarbij een conducteur in een dubbeldekkertrein werd mishandeld.

De vrouw werd volgens spoorwegvakbond VVMC van een trap gegooid, geschopt en geslagen. Ook een machinist kreeg klappen.

NS-directeur Wouter Koolmees zegt dat de NS "klaar is met agressie en geweld tegen onze collega's". Het incident van afgelopen weekend was volgens hem de druppel die de emmer deed overlopen. "We willen een signaal afgeven, tot hier en niet verder."

Groep jongens

De NS heeft aangifte gedaan. Een minderjarige verdachte werd opgepakt; hij is gisteravond vrijgekomen maar blijft verdachte. De jongen zou deel hebben uitgemaakt van een groep jongens die betrokken was bij de mishandeling, die zaterdag rond 22.30 uur plaatsvond. De trein reed tussen Delft en station Den Haag Hollands Spoor. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zegt een politiewoordvoerder.

Het is het laatste incident in een reeks van geweld tegen treinpersoneel. De NS registreerde afgelopen jaar 1042 meldingen van geweldsincidenten, 8 procent meer dan in 2022. "Dan hebben we het niet over een woordenwisseling, maar over bedreigingen, spugen en belagen", zei een NS-woordvoerder erover. Het was het derde jaar op rij dat de geweldscijfers omhoog gingen.

Zaterdagavond staan alle NS-treinen dus drie minuten stil, waarbij wordt omgeroepen waarom dat zo is, vertelt Koolmees tegen de NOS. Hij benadrukt dat het afgelopen moet zijn met agressie en geweld tegen treinpersoneel. De vrouw die zaterdag werd mishandeld is volgens Koolmees zwaargewond geraakt. "Ze is afgevoerd naar het ziekenhuis en zit in het gips."