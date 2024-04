Russen in Oeral-regio zetten zich schrap tegen meer wateroverlast

In grote delen van Kazachstan en over de grens in Rusland bereiden inwoners zich voor op meer overstromingen. Het waterpeil in rivieren in de regio stijgt nog altijd en op verschillende plekken is de situatie verslechterd. De autoriteiten waarschuwen vooral voor problemen in de regio's Tjoemen en Koergan, waar waterstanden recordhoogten breken.

Kremlin-woordvoerder Peskov zei vandaag dat er maatregelen zijn genomen, maar dat grote gebieden nog altijd het risico lopen onder water te komen staan.

De Russische Oeral-regio en het noorden van Kazachstan kampen met de zwaarste overstromingen in decennia. Die zijn het gevolg van het snelle smelten van sneeuw gecombineerd met zware regenval. De rivier de Ob, en zijriveren als de Irtysj en de Tobol, zijn als gevolg daarvan op sommige delen veranderd in kolkende watermassa's.

Zee van water

In Rusland zijn duizenden woningen ondergelopen. Onder meer in de regio Koergan is de nood hoog; daar is het waterpeil van de Tobol in 24 uur tijd met met meer dan een meter gestegen tot 6,5 meter. De gouverneur zegt dat "een zee van water" het gebied bedreigt.

Ook de regio Orenburg, waar de Oeral stroomt, kampt met zware overstromingen. De smeltende sneeuw is afkomstig van de gelijknamige bergregio. Veel wegen zijn niet begaanbaar, bruggen zijn verwoest of beschadigd, waardoor hulp het gebied moeilijk kan bereiken.