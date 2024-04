Eigenaar Douglas, Breitling en Franse voetbalcompetitie naar de Amsterdamse beurs

Investeringsfonds CVC Capital Partners krijgt binnenkort een notering aan de Amsterdamse beurs. CVC is eigenaar van onder meer cosmeticaketen Douglas, horlogemerk Breitling en Franse en Spaanse voetbalcompetities.

Het in Luxemburg gevestigde CVC heeft momenteel 186 miljard aan investeringen uitstaan. Vorige maand bracht het fonds de keten Douglas zelfstandig naar de beurs in de Duitse stad Frankfurt.

CVC heeft ook een Nederlandse link. Zo nam het enkele jaren terug de in Rotterdam gevestigde theedivisie van Unilever over. In 2013 probeerde CVC het ineenstortende SNS Reaal te redden, wat mislukte.

250 miljoen euro

Bij de beursgang verkopen enkele huidige investeerders van CVC een deel van hun aandelen. Daarbij hopen zij 250 miljoen euro op te halen. Ook geeft het fonds enkele nieuwe aandelen uit, voor minimaal 1,25 miljard euro. De exacte datum van de beursgang wordt later bekend.