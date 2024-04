Na jaren van discussie komen er nieuwe openbare toiletten in Amsterdam

De gemeente Amsterdam investeert 4 miljoen euro in openbare toiletten. Het besluit volgt op een jarenlange discussie over het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen in de stad.

Aanleiding was een uitspraak in een rechtszaak tegen de Amsterdamse student Geerte Piening. Zij kreeg in 2015 een boete voor wildplassen. Piening vocht die boete aan bij de rechter. Ze vond dat ze geen andere keus had dan wildplassen, omdat er in het centrum van Amsterdam te weinig openbare toiletten zijn voor vrouwen. Maar de rechter oordeelde dat de boete terecht was omdat dat de vrouw ook naar een urinoir voor mannen had kunnen gaan.

De uitspraak leidde tot ophef. Vrouwen gingen uit protest massaal wildplassen of voerden actie bij urinoirs. Volgens de demonstranten was plassen in een urinoir geen oplossing, omdat de meeste urinoirs niet bedoeld zijn voor vrouwen.

Na de protesten volgde in 2018 in de gemeenteraad een motie van D66. Met het voorstel Baas in Eigen Blaas pleitte de partij voor meer openbare toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn. De motie werd aangenomen. Om hoeveel toiletten het gaat, kan de gemeente nog niet vertellen. Naar verwachting worden de eerste toiletten nog dit jaar geplaatst, meldt de regionale omroep NH.

Dat nu, zeven jaar na de rechtszaak, het eerste nieuwe openbare toilet in zicht is, voelt als een overwinning voor Piening. "Het heeft wel wat lang geduurd maar dat het er komt, is heel goed", zegt ze tegen AT5.