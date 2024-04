Grote brand bij verfproducent in Schoonebeek, panden ontruimd

Op een industrieterrein in het Drentse dorp Schoonebeek woedt een grote brand. Bij de uitslaande brand komt veel rook vrij. Uit voorzorg zijn enkele panden ontruimd, meldt de brandweer.

Volgens RTV Drenthe woedt de brand bij een verfproducent. De rook is in de wijde omgeving te zien en trekt in de richting van Emmen. In de omgeving is een NL-Alert verstuurd waarin is opgeroepen om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Ook wordt geadviseerd om ventilatie uit te zetten. In Duitsland is het alert overgenomen.