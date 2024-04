Grote brand bij verfproducent in Schoonebeek onder controle

Op een industrieterrein in het Drentse dorp Schoonebeek heeft vanochtend een grote brand gewoed. De brand is inmiddels onder controle.

Volgens RTV Drenthe woedde de brand bij een verfproducent. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij, die in de wijde omgeving te zien was. Uit voorzorg werden enkele panden ontruimd. In de omgeving werd ook een NL-Alert verstuurd waarin onder meer was opgeroepen om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Omstanders zeiden tegen RTV Drenthe dat er op het terrein van het bedrijf enkele containers met brandbare stoffen stonden. Volgens de regionale omroep heeft de brandweer de containers gekoeld om explosiegevaar te voorkomen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Er was voor zover bekend niemand in het pand aanwezig op het moment dat het vlam vatte. Ook zijn er geen gewonden gevallen.

De rook was in de wijde omgeving te zien: