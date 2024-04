'Ik voelde me een halve Keniaan', lacht Nageeye (35), die denkt Spelen in 2028 te halen

Maanden achtereen in afzondering op trainingskamp gaan, in voorbereiding op een marathon, het is voltooid verleden tijd. Nageeye maakt op doordeweekse dagen nog altijd zijn kilometers in het basiskamp in het Keniaanse Kaptagat, maar keert in de weekeinden terug naar zijn huis in Eldoret, om daar tijd door te brengen met zijn vrouw en drie kinderen. "Daar kan ik enorm van genieten."

De innerlijk rust die hij heeft gevonden doet hem nog jaren lopen, mogelijk dus zelfs tot Los Angeles 2028. Maar lang voor het zover is, verschijnt hij over 118 dagen aan de start in Parijs. Hoe cru het ook klinkt, door het tragische overlijden van de Keniaanse wereldrecordhouder Kelvin Kiptum gloort daar plots onvergankelijke olympische roem.

Herstellen, opbouwen en op 10 augustus in de Franse hoofdstad minimaal in dezelfde topvorm zien te verkeren, luidde zondag het devies.

Rotterdam was op die marsroute richting de Spelen de ideale laatste tussenhalte. "Aan vertrouwen dat het goed kan komen, ontbreekt het na vandaag in ieder geval niet."