Lavreysen wint ook sprinttoernooi Nations Cup: hattrick in laatste test voor Spelen

Harrie Lavreysen heeft een hattrick voltooid in zijn laatste wedstrijdweekend in aanloop naar de Olympische Spelen. De 27-jarige baanwielrenner won bij de Nations Cup in het Canadese Milton ook de individuele sprint.

Eerder in het weekend zegevierde Lavreysen al op het onderdeel keirin en in de teamsprint, met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland.

In het sprinttoernooi zette Lavreysen de snelste tijd neer in de kwalificatie, waarna hij afrekende met de Tsjech Matej Bohuslavek, de Fransman Sebastien Vigier en Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago.

In de finale kwam Jaïr Tjon En Fa in de eerste heat nog dicht bij de Nederlander, in het tweede duel toonde Lavreysen zijn klasse. Hoogland strandde in de achtste finales, hij verloor de sprint van de Fransman Rayan Helal.