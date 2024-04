Tranen bij Tour de Tietema na debuut in Amstel Gold Race: 'Supertrots'

In de ploeg van Tietema zitten geen bekende namen. Het zijn renners die op lager niveau reden en die in de Amstel Gold Race voor het eerst met de grote jongens meedoen. "We leven hier al heel lang naartoe", zegt renner Tomas Kopecky. "Vanochtend stond ik op met een kriebel in mijn onderbuik en die is alleen maar erger geworden."

Hij kijkt vooral uit naar de passage van de Geulhemmerberg, waar fans van Tour de Tietema zich bij een café verzameld hebben. "Daar staan duizenden fans, vrienden en familieleden voor ons te juichen."

Wedstrijd kleur geven

Oud-renner Rob Harmeling is ploegleider bij Tour de Tietema. Hij dacht een plan uit dat ervoor moet zorgen dat zijn renners de koers kleur geven.

"Iedere renner van ons weet precies in welk deel van de wedstrijd hij wat moet doen. We willen dat mensen achteraf zeggen dat we op een mooie manier hebben meegedaan, kleurrijk. Daarvoor moet je in beeld rijden. Als de grote mannen demarreren, kunnen wij niet aanhaken. Maar we willen ons wel laten zien."