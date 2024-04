Recorddaling CO2-emissie van Nederlandse grote uitstoters, behalve in luchtvaart

Ook in de industrie is de CO2-uitstoot gedaald. Als voornaamste oorzaak noemt de NEa het grootschalige onderhoud aan een van de hoogovens van Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland.

Maar ook veel andere industriële bedrijven produceerden door hoge energieprijzen en gestegen grondstofkosten minder. De cijfers van dit jaar hebben daarom twee gezichten, zegt Bressers.

"Het is heel positief dat een groot deel van de reductie behaald is door de inzet van meer hernieuwbare energie. Aan de andere kant is er in de industrie vooral minder geproduceerd en niet per se verduurzaamd."

Volgens hem is er met name in de industrie meer innovatie nodig om de CO2-uitstoot blijvend te verminderen.