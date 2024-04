Zeker achttien doden na aardverschuivingen Sulawesi

Door aardverschuivingen op het Indonesische eiland Sulawesi zijn zeker achttien mensen om het leven gekomen. Twee mensen worden vermist en twee anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de lokale overheid in Zuid-Sulawesi.

De aardverschuivingen van afgelopen weekend werden veroorzaakt door hevige regenval. Twee dorpen in de regio Tana Toraja werden getroffen. Zeker vier huizen stortten in.

De reddingsdienst zoekt tussen de ravage met speurhonden naar overlevenden, maar door het slechte weer is dat lastig. Ambulances en andere hulpvoertuigen kunnen het gebied lastig bereiken door schade aan de wegen.

Het bergachtige gebied Tana Toraja ligt ongeveer 300 kilometer van de provinciehoofdstad Makassar.

Regelmatig overstromingen

In Indonesië zijn regelmatig aardverschuivingen in het regenseizoen. Door de combinatie van ontbossing en hevige regenval op de kale hellingen, kan de grond gaan schuiven.

Vorige maand hebben overstromingen en aardverschuivingen minstens 26 mensen het leven gekost op Sumatra. Honderden huizen werden verwoest en duizenden mensen werden dakloos.