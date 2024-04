Iets minder geweld tegen politie, maar aantal incidenten blijft 'onaanvaardbaar hoog'

Het geweld tegen de politie is het afgelopen jaar iets afgenomen. In 2023 kregen 12.265 politiemedewerkers te maken met agressie of geweld. Hoewel het aantal incidenten iets lager is, maakt de politie zich zorgen.

"Dat is onaanvaardbaar hoog", zegt programmamanager Geweld Tegen Politie Ambtenaren Henk van Dijk. De verharding van de samenleving lijkt zich volgens hem te vertalen in de nieuwste cijfers.

Het hoogste aantal incidenten in de afgelopen jaren werd gemeld in 2021. Toen waren dat er 12.940.

Ondanks de lichte daling is het aantal geweldsmeldingen sinds 2020 flink hoger dan in de periode daarvoor. De cijfers gaan terug tot 2017. Daarvoor telde elk korps op zijn eigen manier, dus zijn oudere cijfers niet goed vergelijkbaar.