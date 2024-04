Grote brand in voormalige meubelzaak in Gendringen, meerdere bewoners geëvacueerd

Bij een zeer grote brand in Gendringen zijn enkele huizen ontruimd. De brand brak uit in een leegstaand pand waar voorheen een meubelzaak in was gevestigd. Om sneller water naar de brand toe te krijgen werd opgeschaald.

De brandweer waarschuwde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Bewoners van vijf woningen werden geëvacueerd. Zij slapen bij familie vanwege de rook en stroomuitval, meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De brand is inmiddels onder controle en de brandweer is nog enkele uren bezig met nablussen. Het pand zou in 2022 al gesloopt worden, maar onder meer vanwege de vondst van steenmarters in het pand en de kosten van bodemsanering werd dat uitgesteld. Op de plek van de voormalige meubelzaak moet een supermarkt komen.