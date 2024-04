Gewonde bij steekpartij in Oost-Souburg, twee aanhoudingen

Bij een steekpartij in Oost-Souburg is gisteravond een man gewond geraakt.

"Rond 21.50 uur kreeg de politie een melding dat iemand met een mes op straat liep. Even later troffen agenten een gewonde man aan", meldt de politie." De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Twee plekken in het Zeeuwse dorp werden door de politie voor onderzoek afgezet: een plein en een woning. In de woning werden twee mannen aangehouden. Zij zijn meegenomen naar het politiecellencomplex. Er wordt nog onderzocht of zij bij de steekpartij betrokken zijn.