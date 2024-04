Politie onderzoekt waarom dader steekpartij Sydney vooral vrouwen aanviel

De politie in Sydney onderzoekt onder meer waarom de dader van de dodelijke steekpartij van eergisteren vooral vrouwen aanviel.

"Het is duidelijk voor mij en duidelijk voor de rechercheurs dat een punt van interesse is dat de dader zich op vrouwen richtte en de mannen vermeed", zegt politiecommissaris van de staat New South Wales Karen Webb in gesprek met ABC News.

Volgens haar is op de beelden "duidelijk te zien" dat dader Joel Cauchi het op vrouwen had gemunt in het winkelcentrum waar hij met een mes rondliep. Bij de aanval kwamen zes mensen om het leven, onder wie vijf vrouwen. De 40-jarige Cauchi werd daarna doodgeschoten door een politieagent.

Bekende van de politie

Op dit moment doet de politie verder onderzoek naar de dader, die psychische problemen had en een bekende was van de politie. Rechercheurs ondervragen op dit moment mensen "die hem kenden of dicht bij hem in de buurt waren" om meer inzicht te krijgen in zijn beweegredenen, meldt Webb. Het volledige onderzoek kan nog "weken tot maanden duren" stelt zij.

Onder meer premier Albanese en de premier van New South Wales melden dat ook gekeken gaat worden naar eventuele herziening van het geestelijke gezondheidszorgsysteem in Australië.

Premier prijst 'gewone Australiërs'

Albanese prees in een toespraak vandaag "de gewone Australiërs die zaterdag buitengewone dingen hebben gedaan" tijdens en na de aanval. Hij prees onder meer een man die er met een paaltje op de roltrap voor zorgde dat de dader op een andere verdieping niet nog meer slachtoffers kon maken.

Ook bedankte hij de mensen die in de winkels mensen in veiligheid brachten. Hij sprak van een "zeer zware periode voor onze natie, maar in deze tijden komen Australiërs samen".