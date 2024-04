NRC: oud-managers Action konden ruim 50 miljoen euro onbelast incasseren

Twee oud-managers van de van oorsprong Nederlandse winkelketen Action konden ruim 50 miljoen euro onbelast incasseren via aandelenpakketten. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek.

Het gaat volgens de krant om een Brit die in Nederland commercieel directeur bij het bedrijf was en een Deen die in ons land werkte en financieel directeur was. De krant noemt het na het onderzoek naar belastingontwijking van Charlene de Carvalho-Heineken opnieuw een voorbeeld "van hoe vermogende particulieren en ondernemers belastingconstructies benutten die voor gewone belastingbetalers onbereikbaar zijn".

Investeringsfonds

Action is sinds dertien jaar in handen van het Britse investeringsfonds 3i. Bij aanstelling bij bedrijven van dit soort fondsen is het gebruikelijk dat nieuwe topmannen aandelen aanschaffen. Bij hun aanstelling in Nederland schafte de Brit volgens NRC in 2013 voor 1,7 miljoen euro aan aandelen in Action aan en de Deen in 2015 voor 7 miljoen euro.

Bij vertrek in 2018 waren de aandelen van de Brit 18,8 miljoen euro waard (17,1 miljoen euro meer dan bij aanschaf) en had hij bijna 10 miljoen euro aan dividend ontvangen. De Deen vertrok ook in 2018 en verkocht zijn aandelen voor 22,7 miljoen euro (15,7 miljoen meer dan bij aanschaf). Hij ontving 9 miljoen euro dividend.

Volledig onbelast

Deze inkomsten zijn volledig onbelast omdat de twee ervoor kozen van een zogenoemde expatregeling gebruik te maken. Daarbij hoeven buitenlandse werknemers in Nederland de eerste jaren over de eerste 30 procent van hun salaris geen belasting te betalen.

Ook melden de twee op hun aangifte dat zij 'partieel buitenlands belastingplichtig' zijn. Dit betekent dat onder meer aandelen niet in Nederland worden belast. De Belastingdienst probeerde de twee alsnog inkomstenbelasting te laten betalen over de ruim 50 miljoen euro die zij ontvingen, maar een rechter bepaalde dat deze constructie niet verboden is.

De Belastingdienst laat aan NRC weten tegen beide zaken beroep te hebben aangetekend. Volgens de dienst is deze belastingontwijking sowieso vanaf 1 januari 2027 niet meer mogelijk vanwege een wetswijziging.