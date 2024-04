Schorsingen tot 1,5 jaar voor Utrechtse corpsleden die bangalijst maakten

De leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) die vorige maand een zogenoemde bangalijst maakten, zijn door het bestuur geschorst tot maximaal 1,5 jaar. De lengte van de schorsing verschilt per persoon op basis van betrokkenheid. Ze mogen wel lid blijven van de studentenvereniging.

De 'grietenpresentatie jaartje 23' bestond uit foto's en persoonlijke gegevens van jonge vrouwelijk studenten, die op hun uiterlijk werden beoordeeld. Zij waren in de ogen van de makers "vrij geil", "lekker ordinair" of "helaas bezet door hockeyfeut". De lijst ging vorige maand rond onder studenten in Utrecht.

Nadat het nieuws over de lijst naar buiten was gekomen, werden de betrokken leden voor onbepaalde tijd geschorst en hebben ze verklaringen afgelegd. Nu heeft het bestuur van USC per persoon besloten hoelang de schorsing gaat duren.

Het bestuur noemt een schorsing van maximaal 1,5 jaar "ongebruikelijk lang". "Dit geeft een duidelijk signaal over onze intolerantie voor dit grensoverschrijdende gedrag."

Overtreding van jonge mensen

Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om de leden niet te royeren. Onder andere omdat "dit de eerste overtreding van deze jonge mensen is" en "zij al vergaande consequenties van hun actie ondervinden door bedreigingen en sociaal isolement; en dat zij ook strafrechtelijk worden vervolgd". Ook wil USC "een vereniging zijn, waar je de kans krijgt om te leren van je fouten: wij kiezen voor de combinatie van lange schorsing en educatie, in plaats van eliminatie".

De betrokken leden maken ook "excuses aan de slachtoffers indien gewenst", schrijft het bestuur. Eerder werd al bekend dat ze een rol gaan spelen in een inmiddels gestart programma ter verbetering van de cultuur binnen de aangesloten studentenhuizen.