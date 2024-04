Miljarden extra voor asielopvang, Groningen en gemeenten

Politiek verslaggever Lars Geerts:

"Het gaat om enorme bedragen die het kabinet nu in de voorjaarsnota uitgeeft. Dat heeft te maken met hoe de overheid moet begroten, niet alles kan tot het laatste moment wachten, bijvoorbeeld tot er een nieuw kabinet is. Aan deze cijfers is te zien dat het demissionaire kabinet vooral bezig is problemen die in het verleden zijn ontstaan op te lossen.

De toeslagenouders, de inwoners van Groningen, gemeenten die te veel problemen hebben met te weinig geld en de toename van het aantal asielzoekers. Dat is allemaal op korte termijn niet of nauwelijks te veranderen en kost de overheid gewoon geld. Maar uiteindelijk heeft de Tweede Kamer het laatste woord. En er kunnen dus nog veranderingen in komen, als een Kamermeerderheid het anders wil."