Week voor de bekerfinale verspeelt NEC punten tegen PEC Zwolle

Een week voor de bekerfinale tegen Feyenoord in De Kuip heeft NEC in de eredivisie in eigen huis met 2-2 gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. Voor de thuisploeg was het vooral een kwestie van heel houden en PEC ging er juist bovenop. Dat leverde een vermakelijk schouwspel op.

De Goffert was al in bekersferen en zelfs de vroege openingsgoal van PEC kon daar weinig aan veranderen. Thomas Lam schoot in de 10de minuut hard en fraai binnen. Daarna liet NEC mede dankzij een uitstekend keepende Jasper Schendelaar enkele kansen liggen.