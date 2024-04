Israëlisch oorlogskabinet wil aanval Iran vergelden, maar is verdeeld over timing en omvang

Wereldleiders roepen Israël nu op tot terughoudendheid. De Amerikaanse president Biden zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gezegd dat vergelding niet nodig is, nu de aanval weinig schade heeft aangericht in Israël en nauwelijks slachtoffers lijkt te hebben gemaakt.

Maar de vraag is en blijft of Israël dat ook zal doen. In de middag kwam het oorlogskabinet bij elkaar om een eventuele reactie te bespreken. Het oorlogskabinet is voorstander van vergelding, blijkt uit wat functionarissen over dat overleg zeggen. Maar er is nog wel discussie over de timing en omvang van zo'n actie.

"We zullen een regionale coalitie vormen en Iran de prijs laten betalen op een manier en een moment die ons uitkomen", zei bijvoorbeeld minister Gantz vooraf aan het overleg. Maar verdere details deelde hij niet.

Hoge staat van paraatheid

Ondertussen blijft Israël maximaal alert. "We zijn nog steeds in hoge staat van paraatheid en beoordelen de situatie. In de afgelopen uren hebben we operationele plannen goedgekeurd voor zowel offensieve als defensieve acties", zegt een woordvoerder van het leger.

Nederland heeft het reisadvies voor heel Israël op rood gezet. "Het is niet uitgesloten dat er nog meer aanvallen plaats zullen vinden", schrijft het ministerie. "Wat uw situatie ook is, ga er niet naartoe." Mensen die in het land zijn, worden geadviseerd om zo snel mogelijk te vertrekken als dat veilig kan.