Moto3-coureur Veijer valt uit in GP Amerika, kolderiek moment Ortolá en Nepa

Collin Veijer is in de Moto 3 bij de GP Americas in Austin uitgevallen. Met nog vier rondes te gaan vloog de Nederlander hard van zijn motor. Hij kon zijn weg nog vervolgen, maar reed een ronde later alsnog de pits in.

Hierdoor zakt Veijer in het algemeen klassement van de vierde naar de zesde plaats. De race werd gewonnen door David Alonso, de nummer twee in het algemeen klassement. De nummer één Daniel Holgado werd in Amerika tweede.

Bijzonder tafereel

De valpartij van Veijer was niet de enige van de race die chaotisch en met een bijzonder tafereel begon. Al in de eerste ronde ging Iván Ortolá, na vandaag de nummer vier van het WK-klassement, samen met Stefano Nepa onderuit.

Ortolá stond vervolgens op, trok een sprint en wilde ervandoor gaan op de motor van Nepa.

Hier stak Nepa een stokje voor. Hij sprintte achter Ortolá aan en verwees hem terug naar zijn eigen motor. Het leek te gaan om een vergissing, want Ortola reed vorig jaar nog voor de ploeg van Nepa.