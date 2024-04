Leverkusen ontploft na Bundesliga-winst: 'Het uitlachen is voorbij'

Leverkusen staat op zijn kop. De eeuwige nummer twee in de Duitse voetbalcompetitie is niet langer Vizekusen, maar Megakusen. Na de winst op Bremen vanavond is de club zeker van het kampioenschap. Veel fans in en rond het stadion kunnen het nog niet geloven. De tranen vloeien rijkelijk, net als het bier.

"Dit is zo belangrijk voor ons, eindelijk een titel", zegt supporter Carola, die samen met haar dochter de wedstrijd op een grasveld buiten het stadion bekeek. Ze had geen kaartjes, maar wilde, net als duizenden stadsgenoten, toch de wedstrijd volgen. "Bayer 04 is ons uithangbord."

Vooraf durven weinigen voorspellingen te doen, hoewel de club het hele seizoen ongeslagen is doorgekomen. "Pas na het fluitsignaal kan ik het geloven en zal ik juichen", zweert Leverkusenfan Marcel. Ook de verkoper van sjaaltjes met het opschrift 'Leverkusen Deutscher Meister 2024' noemt zijn eigen product "misschien wat voorbarig".

Geheim van de club

Maar al snel volgt een doelpunt, en daarna nog een. Na de derde treffer verdwijnt de spanning van ieders gezicht. Het feest kan beginnen. "Het heeft zo moeten zijn", schreeuwt een groep vrienden bijna gelijktijdig.

Na het fluitsignaal beginnen de fans zonder ticket buiten aan de hekken te trekken. De stewards geven al snel op: een menigte stormt het stadion in. Een vader met zijn zoon op zijn schouders glundert op het veld. Een ander kust de middenstip, met een joint in de hand ("Dit mag!").

Het geheim van de club? Daar antwoorden vrijwel alle fans hetzelfde op: trainer Xabi Alonso. "Hij heeft precies de goede spelers bij elkaar gebracht. Alonso zorgt ervoor dat iedereen zijn puzzelstukje bijdraagt aan het team", zegt de licht aangeschoten fan Peter. "Zelfs de spelers op de bank doen wat ze moeten doen."