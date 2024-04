Zwemster Van Roon pakt olympisch ticket op 50 meter vrije slag

Caspar Corbeau was op de 100 meter schoolslag met 59,66 nipt sneller dan Arno Kamminga, die een honderdste later aantikte. De zege ging echter aan hun neus voorbij, die was voor Melvin Imoudu. De Duitser was met 59,33 beduidend rapper.

Corbeau en Kamminga zijn al zeker van een olympisch startbewijs op de 100 meter schoolslag.