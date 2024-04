Conducteur NS mishandeld in trein, 'van trap gegooid, geschopt, geslagen'

Een conducteur van NS is gisteravond in een trein mishandeld door een groep jongens. De politie bevestigt dat er een incident heeft plaatsgevonden, en zegt dat er één minderjarige jongen is aangehouden.

De vrouw was aan het werk in een dubbeldekkertrein tussen Delft en station Den Haag Hollands Spoor, zegt Wim Eilert, bestuurder bij spoorwegvakbond VVMC. Ze is "van de trap afgegooid, geschopt en geslagen" en zou een gebroken arm hebben opgelopen. Ook de machinist kreeg volgens Eilert klappen toen de trein stilstond.

NS heeft aangifte gedaan van het incident. De minderjarige verdachte zat volgens de politie in ieder geval rond 18.30 uur vanavond nog vast in afwachting van een beslissing van het Openbaar Ministerie.

'Past in patroon'

"Weer een verschrikkelijk incident", zegt een woordvoerder van NS. De spoorvervoerder registreerde afgelopen jaar 1042 meldingen van geweldsincidenten, 8 procent meer dan in 2022. "Dan hebben we het niet over een woordenwisseling, maar over bedreigingen, spugen en belagen", aldus de NS-woordvoerder.

Directeur Operatie Eelco van Asch van NS bevestigt dat dit soort incidenten regelmatig voorkomen. "Helaas past de gebeurtenis van gisteravond in een schrikbarend patroon van bedreigingen en belagingen van onze collega's. Zoals zij momenteel belaagd worden, kan het niet langer."

Vorig jaar spraken we met een NS-conducteur, die vertelde over de nare situaties die ze heeft meegemaakt: