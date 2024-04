Leverkusen voor het eerst kampioen van Duitsland: supporters massaal veld op

Nadat achtervolger Bayern München zaterdag had gewonnen, was duidelijk dat Leverkusen vandaag in eigen huis moest winnen van Bremen om kampioen te worden. Een mooi scenario voor de fans, die zich al vroeg verzamelden voor het stadion en de spelersbus op indrukwekkende wijze ontvingen.

Immer koele Alonso

Vlak voor de aftrap waren dan ook de nodige gespannen gezichten te zien. Uitzondering daarop was de immer koele trainer Xabi Alonso, de grote architect achter het succes van Leverkusen. Hij trad in oktober 2022 aan en smeedde in korte tijd een onverslaanbare voetbalmachine in Leverkusen.

Alonso had met zijn opstelling nog wel wat verrassingen in petto. Meerdere spelers die regelmatig in de basis staan, begonnen nu op de bank, onder wie Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo en Frimpong.