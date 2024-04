Verwachte regen zal meer problemen veroorzaken in Russisch rampgebied

Op Telegram schrijft hij dat mensen moeten vertrekken voordat de zon ondergaat. "Haal uw gezinnen, documenten en waardevolle spullen bij elkaar en vertrek." In het getroffen gebied staan meer dan 14.000 huizen onder water.

Lichamen geborgen

Het zuidwesten van Rusland en noordwesten van Kazachstan hebben al meer dan een week te kampen met zware overstromingen. Door hoge temperaturen zijn sneeuw en ijs snel gaan smelten, waardoor de Oeral en andere rivieren en beken op veel plekken buiten hun oevers zijn getreden.

Na zware regenval brak vorige week een dam door bij de stad Orsk. Volgens staatsmedia is achterstallig onderhoud de oorzaak. Inmiddels zijn in Rusland en Kazachstan honderdduizenden mensen geëvacueerd.

Ook in Kazachstan zijn grote problemen. In de stad Petropavlovsk zijn zondag duizend huizen onder water gelopen. Zo'n 4500 mensen werden geëvacueerd. In de regio Atyrau zijn de lichamen gevonden van twee mannen die deze maand vermist waren geraakt bij overstromingen in de stad Kulsary.