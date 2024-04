Groningen dankt tiener Schreuders en heeft promotie nog in eigen hand

Groningen en VVV maakten er een weinig verheffend duel van. Het was een trage wedstrijd waarin Groningen meer balbezit had, maar dit slechts mondjesmaat wist om te zetten in kansen. VVV stelde daar weinig tegenover in de tegenaanvallen.

Lang leek het duel dan ook af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel. Tot de 78ste minuut. Na een uitstekende actie langs de achterlijn wist Marvin Peersman de vrijstaande Schreuders te bereiken, die simpel kon binnentikken.

Voor de spelers van Groningen rest een flinke busrit terug naar huis vanuit Venlo. De spelers van VVV kunnen zich achter de oren krabben, want door de nederlaag raken de play-offplaatsen voor promotie naar de eredivisie uit zicht.