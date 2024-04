Podcast over vergeten geallieerde bombardementen: 'Het waren lokale gebeurtenissen'

In de Tweede Wereldoorlog was het voor piloten van bommenwerpers moeilijk om hun doel precies te raken. Burgerdoden waren bijna onvermijdelijk: doelen als fabrieken lagen vaak midden in of vlak bij woonwijken.

In Eindhoven kwamen bijvoorbeeld een half jaar eerder meer dan 130 mannen, vrouwen en kinderen om bij een poging de Philips-fabrieken te vernietigen, waar radiobuizen voor het Duitse leger werden gemaakt. De bombardementen lieten een ravage achter in de stad. Tweehonderd woningen en winkels werden vernietigd.

Later in de oorlog werd er vooral gebombardeerd om een einde te maken aan de strijd. Ook toen vielen er in tal van plaatsen veel doden. Vanwege fouten, afzwaaiers of onjuiste informatie.

Zo ook in Huissen, een stadje in de Betuwe. In het najaar van 1944 zagen de geallieerden daar twee Duitse tanks rijden. Een dag later werd de plaats vol vluchtelingen uit Arnhem gebombardeerd. Bijna 100 mensen werden gedood. De tanks waar het om begonnen was waren al verdwenen.

Ruim 500 doden in Den Haag

Ook in Den Haag ging het vlak voor de bevrijding in maart 1945 helemaal mis. Meer dan 500 mensen verloren het leven toen er bommen vielen op het Bezuidenhout. Het doel is niet de woonwijk maar de vlakbij gelegen V2-installaties in het Haagse Bos. "De Britten gaan door het stof na deze misser, maar het leed is natuurlijk niet te overzien", zegt Rob Trip.

Hij onderzoekt in de podcast ook de rol van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen. Veel in de melk te brokkelen had die niet. Bij veel bombardementen was de regering maar zijdelings betrokken, of helemaal niet. De Nederlandse invloed was beperkt.

"Na de oorlog is er ook niet lang stilgestaan bij de bombardementen. De toekomst was belangrijker dan het verleden", zegt Trip. "Terwijl het voor nabestaanden of mensen die nu in de stad wonen juist belangrijk is om het verhaal van toen te vertellen. Tachtig jaar na de oorlog worden er nog monumenten opgericht, rondwandelingen uitgezet of tentoonstellingen georganiseerd om het verhaal van de bombardementen door onze bondgenoten te vertellen."