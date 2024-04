Van der Poel 'niet super' in Amstel Gold Race, Mollema rijdt 'gekke koers'

Maar, zo vertelde Van der Poel na afloop, hij had "zeker niet de benen" die hij had bij Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. "Het is natuurlijk ook een ander soort wedstrijd. Het is hier toch iets tactischer tussen de klimmetjes door. Gewoon een heel lastige wedstrijd."

Mollema in 'perfect groepje'

Zo ervaarde ook de 37-jarige Mollema bij zijn tiende deelname. "Ik kon gewoon niet van voren komen, verloor steeds plekken in de afdaling."

Toch zat hij plots in de kopgroep, waarin ook de latere winnaar Tom Pidcock zat. "Ik miste de explosiviteit, maar kon blijven gaan. Iedereen om me heen werd moeier en ik zat ineens mee. Dan zit je in een perfect groepje, uit het gedrang en word je zo meegevoerd de finale in. Dat is me niet heel vaak gebeurd in de Amstel."