Ajax in crisis is nummer drie FC Twente de baas in onrustige Arena

In die ambiance moest Ajax iets op de mat zetten in de Johan Cruijff Arena. De eerste kans was voor de Amsterdammers via Bergwijn. De aanvoerder kreeg de bal niet langs keeper Lars Unnerstall. Daarmee was ook meteen de enige Ajax-kans van de eerste helft genoemd.

Twente op voorsprong

Ricky van Wolfswinkel kopte FC Twente in de 31ste minuut op voorsprong bij de eerste kans van de Tukkers. Daan Rots kreeg alle tijd om een voorzet te geven en Van Wolfswinkel verlengde de bal heel subtiel in de verre hoek.

"Van Praag, neem je rotzooi mee", klonk het vervolgens van de tribune. Ajax ging er niet beter van spelen. Het laatste kwartier werd een foutenfestival en Ajax mocht blij zijn de rust te halen met een kleine achterstand.