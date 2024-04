Nageeye klasse apart in marathon Rotterdam: 'Alsof we aan het joggen waren'

"Ik ben heel blij dat ik nu zo in het leven staan, en dat ik nog even meekan." Over een paar maanden wacht het grote doel, de olympische marathon in Parijs. Of het nog beter kan dan zijn zilveren medaille, drie jaar geleden in Tokio?

"Ik hoop het, ik hoop het", denkt Nageeye vooruit. "We gaan nu lekker terug naar Kenia, goede plannen maken. Parijs zal heel zwaar worden, het is geen Rotterdam. We moeten afwachten wie Ethiopië en Kenia gaan selecteren en dan, na de best mogelijke voorbereiding, er alles uithalen."

Zijn lach verraadt veel. Nageeye blaakt van het zelfvertrouwen na de klinkende overwinning op de Coolsingel.