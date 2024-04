Bozdogan kopt FC Utrecht in blessuretijd langs en over Go Ahead Eagles

FC Utrecht heeft met de ontknoping van de eredivisie in zicht een tik uitgedeeld aan concurrent Go Ahead Eagles. De twee ploegen die dromen van Europees voetbal bleven lang in evenwicht, pas in blessuretijd maakte Can Bozdogan het verschil in Utrecht: 2-1.

Door de late winnende treffer van de Duits-Turkse invaller verlengt Utrecht zijn zegereeks in eigen stadion tot zes op een rij en haalt het Go Ahead in op de ranglijst.