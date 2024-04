Loom Feyenoord wint nipt bij Fortuna, een week voor de bekerfinale

Fortuna begon fel aan de wedstrijd en schuwde de fysieke duels niet. De Limburgers waren het eerste kwartier dominant, maar kregen geen grote kansen.

De eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd was na een klein kwartier voor Feyenoord. Yankuba Minteh snelde langs de verdedigers, maar schoot op Fortuna-keeper Michael Verrips.

Weer scoort Hancko

Enkele minuten later kwam Feyenoord wel tot scoren. Uit een corner schoot Lutsharel Geertruida via een Fortuna-speler op de paal, waarna David Hancko attent was en de rebound binnentikte (0-1). Het was de derde goal in vier eredivisiewedstrijden voor de Slowaakse centrale verdediger.

Na deze treffer was Feyenoord de betere partij en nog een keer heel dicht bij een doelpunt. Bart Nieuwkoop had de 0-2 op zijn hoofd, maar de bal scheerde langs zijn kruin.